الوزير مراد: لاعتماد اللغة الوطنية الجامعة

قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في الحكومة اللبنانية حسن مراد إن “مشكلة لبنان ببعض سياسييه الذين اذا أوقفوا اللعب بعواطف الناس والحديث باللغة المذهبية والطائفية واعتمدوا اللغة الوطنية الجامعة يكون لبنان بألف خير”.

وأضاف مراد “التعددية والتنوع دليل صحة”، وتابع “أكيد ان الاختلاف لا يعني الخلاف بل هو تعدد الآراء في سبيل المصلحة العامة”، وأكد “احترام الرأي والرأي الآخر والحفاظ على الجماعة سواء بوطن او حزب او طائفة او مذهب.

واكد مراد انه “اذا اتفقنا على المشتركات التي تجمعنا سنجدها اكثر بكثير من الاختلافات التي تفرقنا، فكلنا نتفق على وحدة لبنان وعروبته ووحدة مؤسساته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام