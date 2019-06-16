أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

دمشق وريفها:

– قال مصدر عسكري، إن وحدات الهندسة في الجيش السوري، فجرت ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين غرب زملكا بريف دمشق من الساعة 12.00 وحتى الساعة 13.00.

حلب:

– أعلنت “قسد” عبّر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، عن تشكيل “مجلس عين العرب العسكريّ” في ريف حلب الشمالي الشرقي، بقيادة المدعو “عصمت شيخ حسن”.

– أصيب أحد مسؤولي “هيئة تحرير الشام”، وقُتلَ طفل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، في قرية كفر ناصح بريف حلب الغربي.

– أصيب شخص جراء انفجار لغم زرعه مسلحون مجهولون، قرب قرية يحمول شرق مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

– عُثر على سيارة مفخخة في مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، بريف حلب الشمالي.

دير الزور:

– قُتلَ أحد مسلحي “قسد” وأصيب آخر، جراء إطلاق مسلحين ينتمون لداعش النار عليهما، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– شنت “قسد” حملة مداهمات في قرى أبو حمام، غرانيج، الشنان والطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

الرقة:

– قُتلَ وأصيب عدد من مسلحي “الوحدات الكردية”، جراء انفجار عبوة ناسفة بدورية تابعة لهم، قرب قرية الخاتونية غرب بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي.

– شهدت مدينة تل أبيض على الحدود السورية _التركية بريف الرقة الشمالي، استنفاراً عسكرياً وانتشار عدة حواجز لـ “قسد” فيها، على خلفية ورود أنباء عن دخول عدد من مسلحي داعش إلى المدينة.

حماه:

– نفذت قوات الجيش السوري فجر اليوم رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد تجمعات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له، وآليات ومنصات إطلاق صواريخ في المنطقة الممتدة بين قرية الصياد ومدينة كفرزيتا بريف حماه الشمالي، أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير عدد من آلياتهم وامداداتهم، وذلك رداً على خروقات التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حماه لاتفاق منطقة خفض التصعيد ومواصلة اعتداءاتها على نقاط الجيش والمناطق الآمنة واحراق الحقول الزراعية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت المجموعات الإرهابية اعتدت، يوم أمس، بالقذائف الصاروخية على قرى وبلدات الشيخ حديد والجلمة والعزيزية بريف حماه الشمالي الغربي، ما تسبب باندلاع حرائق ضمن الأراضي الزراعية وإحداث دمار في بعض المنازل والممتلكات.

المشهد العام:

محلياً:

– وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الصيني وانغ يي.

وسيلتقي المعلم خلال زيارته مع كبار المسؤولين الصينيين، ويبحث معهم مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها في كافة المجالات إلى المستوى الذي تأمله قيادتي البلدين، بالإضافة الى تطورات الأوضاع في سورية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

دولياً:

– قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن “قوات النظام، المتمركزة في منطقة تل بزام، استهدفت نقطة المراقبة التركية بالمدفعية وقذائف الهاون، وأن أنقرة تعتقد أن هذا الاستهداف كان متعمدا”.

وأكد البيان أن “القوات التركية المرابطة في المنطقة، ردت مباشرة على القصف، عبر أسلحتها الثقيلة”.

ولفت البيان إلى أن “قصف النظام لنقطة المراقبة لم يتسبب بخسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض التجهيزات والمعدات الموجودة في نقطة المراقبة”.

وأشار البيان إلى أن أنقرة تتابع التطورات الحاصلة في المنطقة عن كثب، وأجرت المبادرات اللازمة عبر روسيا.

– كشف وزير الزراعة اللبناني، حسن اللقيس، خلال حضوره المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، عن مباحثات سرية أجرتها بلاده مع سوريا والأردن حول مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.

وقال اللقيس إن “اجتماعات سرية حصلت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية”.

ولفت إلى أن” ما يجري على الحدود الأردنية هو “عمل أمني” وعلينا تفهمه كمزارعين ومصدرين لبنانيين”، داعياً إلى ضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعاً للإساءة لسمعة القطاع الزراعي اللبناني.

المصدر: الاعلام الحربي