أرسلان: الدخول إلى سوريا لا يحتاج لأكياس ترابة

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر”: “عودة النازحين الآمنة يجب أن تكون من أولويات الجميع لما فيه مصلحة اللبنانيين والسوريين على حد سواء واستغلال وضع النازحين المزري والمزايدة في الحرص عليهم يأتي في سياق شبيه لأكياس الترابة وتهريبها بصورة رخيصة لا تليق بزعامات كبيرة حريصة دائما على البيئة وعلى الطبيعة”.

وأضاف: “كما حصل بالأمس القريب باستباحة أراضي جزين وتحديدا العيشية لصالح المصنع البيئي الاول في لبنان… الناس فاقت وحبل الكذب قصير والدخول الى سوريا لا يحتاج لأكياس ترابة ولا لاستغلال معيشة النازحين المتردي في لبنان، الموضوع اكبر من ذلك بكثير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام