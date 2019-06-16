الاحتلال الصهيوني يعتقل 4 فلسطينيين من القدس بينهم حارس في الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من القدس.

وأفاد موقع فلسطين اليوم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود ظاهر سعيد (23 عاما)، بعد مداهمة منزله في بلدة حزما شرق مدينة القدس، كما جرى اعتقال الشاب أحمد خالد أبو الهوى (20 عاما) من منزله في حي الطور بمدينة القدس فجرا، وكذلك عباده نجيب من منزله في البلدة القديمة بالقدس.

وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني، بعد مداهمة منزله في شارع الواد بالبلدة القديمة.

المصدر: فلسطين اليوم