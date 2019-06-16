إلغاء التحذير من التسونامي في نيوزيلندا إثر زلزال عنيف بقوة 7.4 درجات

ألغت السلطات النيوزيلندية اليوم الأحد تحذيراً من خطر حدوث أمواج مدّ عال كانت أصدرته قبيل دقائق من ذلك إثر زلزال عنيف بقوة 7.4 درجات ضرب في عرض البحر بالقرب من جزر كرمادك، الأرخبيل غير المأهول الواقع في شمال شرق نيوزيلندا.

وأصدر الدفاع المدني النيوزيلندي التحذير من التسونامي بعيد إعلان المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ زلزالاً عنيفاً بقوة 7.4 درجات ضرب في الساعة 10.55 صباحاً (22.55 ت. غ. السبت) على عمق 34 كلم وعلى بعد حوالي 928 كيلومتراً شمال شرق مدينة تاورانغا النيوزيلندية في الجزيرة الشمالية.

وأوضح الدفاع المدني أنّه “من المتوقّع حدوث تيارات قوية وخطيرة بشكل غير معتاد وأمواج عالية بالقرب من الشاطئ. هذا يهدّد الأنشطة على الشواطئ وفي الموانئ وفي مصبّات الأنهار وكذلك أيضاً الملاحة في القوارب الصغيرة”، ولكن ما هي إلا ثماني دقائق حتى ألغى الدفاع المدني هذا التحذير.

وكان زلزال آخر بقوة 6.1 درجات ضرب الأحد في المحيط الهادئ على بعد حوالى مئة كلم من مدينة أوهونوا الساحلية في أرخبيل تونغا، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

المصدر: ا ف ب