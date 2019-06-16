تعليق حركة الملاحة في مطار نيوارك قرابة ساعتين إثر خروج طائرة عن المدرج

أعلن مطار نيوارك، أحد المطارات الثلاثة التي تخدم مدينة نيويورك، أن حركة الملاحة فيه عادت عصر السبت إلى طبيعتها بعدما توقفت قرابة ساعتين إثر خروج طائرة ركاب تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” عن المدرج في حادث لم يسفر عن إصابات.

وكانت وكالة الطيران الفدرالية الأميركية قالت إن “طائرة الرحلة 627 التابعة ليونايتد إيرلاينز هبطت في الساعة الواحدة بعد الظهر على المدرج 22 في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، ثم انزلقت إلى الجانب الأيسر من المسار”.

وأشارت الوكالة إلى أن عجلات الهبوط اليسرى “انغرست في منطقة عشبية”، وأضافت “لم يتم إبلاغ وكالة الطيران الفدرالية عن وقوع إصابات”، مشيرة إلى أن عملية سحب الطائرة ستنطلق حالما يتم إجلاء ركابها وأفراد طاقمها.

المصدر: ا ف ب