وفاة 6 مدنيين سوريين وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة نتيجة إحتراقهم خلال المساعدة بإخماد النيران في المحاصيل الزراعية في اليعربية بريف الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 15 2019 - 23:33

وفاة 6 مدنيين سوريين وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة نتيجة إحتراقهم خلال المساعدة بإخماد النيران في المحاصيل الزراعية في اليعربية بريف الحسكة

منذ 4 mins 15 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة