وفاة 6 مدنيين سوريين وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة نتيجة إحتراقهم خلال المساعدة بإخماد النيران في المحاصيل الزراعية في اليعربية بريف الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 23:33
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طاجيكستان: الدول المشاركة في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" في العاصمة دوشنبه تعلن معارضتها لأي عقوبات أحادية الجانب
قمة دوشنبه تؤكد على دعم خطة العمل الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران وترحب بتنفيذ طهران لكل التزاماتها النووية
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عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد: لنا موقف موحد عبّر عنه الرئيس بري ولبنان بأجمعه "كلنا ضد صفقة القرن"
نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري: الإلتفاف الفلسطيني الموحد حول رفض صفقة القرن سيفشلها رغم الضغوطات والاغراءات
وزير الخارجية جبران باسيل: عودة السوريين الى وطنهم هو حق من حقوقهم وليس بحاجة الى قرار دولي أو لقانون دولي
الأمن العام: لن نسمح باستهداف الجيش وسنتخذ الاجراءات القانونية فأمن الوطن والسلامة العامة ليسا منصة للتسلق وتكسب المال
الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تعلن وقفا مؤقتا للاضراب ابتداءً من الخميس المقبل
مصدر عسكري سوري: وقوع انفجار في أحد المستودعات التابعة للجيش بمنطقة عسكرية ضمن مشروع دمّر غرب دمشق
سانا: المجموعات الارهابية تعتدي على بلدة العزيزية ومدينة محردة بريف حماه الشمالي الغربي بقذائف صاروخية
الدفاع الروسية: عودة 1491 لاجئا سوريا من معبري جديدة يابوس وتلكلخ في لبنان ومعبر نصيب الأردني الى الداخل السوري
الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور السودان الأحد للقاء رئيس المجلس العسكري وقيادات المعارضة
النائب العام السوداني: الرئيس المخلوع عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم الفساد وحيازة النقد الأجنبي
الصومال: مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين بانفجار سيارة مفخخة على مقربة من البرلمان في العاصمة مقديشو
كينيا: مقتل 8 عناصر من الشرطة الكينية بانفجار عبوة ناسفة في آليتهم في محافظة واجير على الحدود مع الصومال
الهند تقرر زيادة الرسوم الجمركية على 29 منتجا أميركيأ بسبب رفض واشنطن إعفاء نيودلهي من الرسوم على الصلب والالمنيوم
هونغ كونغ: الحكومة قررت تعليق مشروع القانون الذي يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين بعد الاعتراضات الواسعة عليه
وفاة 6 مدنيين سوريين وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة نتيجة إحتراقهم خلال المساعدة بإخماد النيران في المحاصيل الزراعية في اليعربية بريف الحسكة
منذ 4 mins
15 June، 2019
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