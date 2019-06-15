خروج مطاري ابها وجيزان عن العمل بعد استهدافهما من قبل القوات اليمنية

نفذ سلاح الجو اليمني المسير عمليات هجومة عدة بطائرات قاصف 2K على مطاري أبها وجيزان، ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة.

وأوضح المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلاطيار في مطار جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k.

وأكد العميد سريع أن هذه العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة. وتوعد العميد سريع النظام السعودي بأيام أشد إيلاما طالما استمر العدوان والحصار على اليمن.

وأكدت مراكز رصد جوية تعطل حركة الملاحة في مطاري جيزان وأبها السعوديين إثر عمليات سلاح الجو اليمني المسير.

وكثف سلاح الجو المسير من عملياته الهجومية خلال الأيام الماضية، مستهدفا أهداف حيوية في مطارات جيزان ونجران وأبها، كما استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، إضافة الى عملية التاسع من رمضان التي استهدفت مضخات النفط في منطقة الرياض والتي كانت بمثابة تدشينا للعمليات الهجومية في العمق السعودي.

المصدر: موقع المنار