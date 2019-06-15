مصدر عسكري: انفجار أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش السوري غرب دمشق والتحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الأسباب (تحديث) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 21:58
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الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور السودان الأحد للقاء رئيس المجلس العسكري وقيادات المعارضة
كينيا: مقتل 8 عناصر من الشرطة الكينية بانفجار عبوة ناسفة في آليتهم في محافظة واجير على الحدود مع الصومال
شركة الإتصالات الصينية "هواوي" تعلن أنها بصدد إطلاق نظام تشغيل للهواتف خاص بها بديل عن نظام التشغيل الأمريكي "أندرويد"
مصدر عسكري: انفجار أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش السوري غرب دمشق والتحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الأسباب (تحديث)
منذ 23 mins
15 June، 2019
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مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 15-6-2019
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