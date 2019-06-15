مصدر عسكري: انفجار أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش السوري غرب دمشق والتحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الأسباب (تحديث) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 21:58

مصدر عسكري: انفجار أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش السوري غرب دمشق والتحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الأسباب (تحديث)

منذ 23 mins 15 June، 2019
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