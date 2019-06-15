وزير الصحة : تخفيض فاتورة أدوية الأمراض المستعصية بين 40 و70 %

أكد وزير الصحة العامة جميل جبق أن الوزارة خفضت فاتورة أدوية الأمراض المستعصية ما بين 40% و70% بالاتفاق مع الشركات المستوردة في لبنان.

وخلال حفل إطلاق المبادئ التوجيهية لأمراض التهابات الأمعاء المزمنة في بيت الطبيب ببيروت، قال: أعلن عن تخفيف هذه الفاتورة بالنسبة إلى أدوية الأمراض المستعصية ما بين 40% و70% بالاتفاق مع الشركات المستوردة في لبنان، وبالتالي لا يعود من داع لاتفاقات دولية جديدة مع فرنسا أو بريطانيا لأننا حققنا ما نريد تحقيقه حيث تشير التوقعات إلى أن التوفير في فاتورة أدوية الأمراض المستعصية سيبلغ حتى نهاية السنة حوالى ستين ( 60) مليون دولار أي تسعين (90) مليار ليرة لبنانية. وقد تحقق هذا في أقل من سنة، مما يعني أنه سيكون قادرا على تقليص فاتورة الدواء بما يقدر بمئة (100) مليار ليرة لبنانية. واضاف الوزير جبق أن تقليص هذه الفاتورة سيؤدي إلى تأمين الدواء لكل الشعب اللبناني مع بعض الإستثناءات لمرضى الضمان والتعاونية.

وشدد الوزير جبق على وجوب تطوير المستشفيات وتزويدها بالمعدت الطبية اللازمة، كما شدد جبق على وجوب حماية الطبيب بعد تقاعده مشيرا الى آلية جديدة لتغذية صندوق التقاعد.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام