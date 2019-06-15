اعتصامان متقابلان في طرابلس مع وضد رئيس البلدية

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” أن مدينة طرابلس شهدت اعتصامين متاضدين، واحد يطالب بتغيير رئيس البلدية أحمد قمر الدين، والثاني مؤيد لبقائه.

فقد تجمع شبان أمام بلدية طرابلس، رافعين صورا بقمر الدين كتبوا عليها “ارحل ولا ثقة”، وهتفوا مطالبين المجلس البلدي بطرح الثقة به وانتخاب رئيس بديل “بعد ثلاث سنوات من الفشل البلدي”، كما قالوا.

تزاما، نفذ آخرون اعتصاما مقابلا لهم وهتفوا مطالبين ببقاء قمر الدين وبتجديد الثقة به لثلاث سنوات أخرى.

وحضرت القوى الأمنية، وعملت على الفصل بين الفريقين، منعا لأي احتكاك.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام