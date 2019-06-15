ابرز التطورات الميدانية اليمنية

-وحدة المدفعية اليمنية تستهدف تجمع جرافات وأفراد للمرتزقة في الصوح قبالة نجران
-تدمير مدرعة لمرتزقة الجيش السعودي ومصرع من بجوارها بصاروخ موجه في الصوح
-إفشال محاولة تقدم للمرتزقة وتدمير مدرعتين وآلية لهم في عسير ونجران
-عسير: تدمير طقم لمرتزقة #الجيش_السعودي بصاروخ موجه قبالة #أبواب_الحديد ومصرع وجرح من عليه
-مصدر عسكري: تكبيد العدو خسائر في الأرواح وتدمير مدرعة بصاروخ موجه خلال إفشال محاولة التقدم قبالة منفذ علب بعسير
-صعدة: 4 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية باقم
المصدر: المسيرة