ابرز التطورات الميدانية اليمنية

-وحدة المدفعية اليمنية تستهدف تجمع جرافات وأفراد للمرتزقة في الصوح قبالة نجران

-تدمير مدرعة لمرتزقة الجيش السعودي ومصرع من بجوارها بصاروخ موجه في الصوح

-إفشال محاولة تقدم للمرتزقة وتدمير مدرعتين وآلية لهم في عسير ونجران

-عسير: تدمير طقم لمرتزقة #الجيش_السعودي بصاروخ موجه قبالة #أبواب_الحديد ومصرع وجرح من عليه

-مصدر عسكري: تكبيد العدو خسائر في الأرواح وتدمير مدرعة بصاروخ موجه خلال إفشال محاولة التقدم قبالة منفذ علب بعسير

-صعدة: 4 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية باقم

المصدر: المسيرة