الأمن الداخلي: توقيف عصابة لسرقة السيارات في لالا البقاعية

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار متابعتها لملف مكافحة سرقة السيارات تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية عدد كبير من أفراد العصابات التي تنفذ هذه الجرائم وملاحقتهم وتوقيفهم، الأمر الذي حدا بإحدى العصابات، الى تغيير طريقة عملها، بحيث قلصت عملياتها وأصبحت تستهدف مناطق متباعدة جغرافيا.

على أثر ذلك، وضعت الشعبة خطة محكمة للايقاع بأفرادها، فتم تكليف المجموعة الخاصة في الشعبة لتنفيذ مهمة توقيفهم.

ليل 9-10/6/2019، نصبت هذه القوة الخاصة كمينا محكما ضمن بلدة لالا – البقاع الغربي، حيث كان أفراد العصابة ينتقلون على متن سيارة “جيب” رباعية الدفع نوع “لاند روفر” لون فضي، يستخدمونها في عمليات السرقة، وتمكنت من توقيفهم وجميعهم من الجنسية اللبنانية، وهم: “أ. ن.” (مواليد عام 1973)، “م. ن.” (مواليد عام 1980)، “أ. أ.” (مواليد عام 1985)، وضبط بحوزة الثالث مسدس حربي، إضافة إلى ضبط أدوات (عدة) تستخدم في عمليات سرقة السيارات.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بأنهم كانوا بصدد التوجه الى منطقة القرعون البقاعية، بغية تنفيذ عملية سرقة سيارة، ولكن عملية توقيفهم حالت دون ذلك، كما اعترفوا بسرقة عدد كبير من السيارات وال”فانات” من مناطق مختلفة منها طرابلس وبيروت وجزين وصيدا، والعمل على نقلها من أماكن سرقتها الى منطقة البقاع ومنها الى داخل الأراضي السورية.

وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام