انفجاران قويان في العاصمة الصومالية مقديشو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 16:54

انفجاران قويان في العاصمة الصومالية مقديشو

منذ 1 ساعة 15 June، 2019
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