انفجاران قويان في العاصمة الصومالية مقديشو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 16:54
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: أميركا ستبقى في موقع العداوة لنا ولن تكون في يوم من الأيام دولة مطمئنة لنا في لبنان
السيد هاشم صفي الدين: نحن أمام تحديات كبيرة في لبنان وأميركا هي التي تقود هذا العدوان على شعوب بلدنا وأمتنا ومنطقتنا
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: نبذل جهدا كبيرا لإسقاط الضرائب التي تطال الفئات الفقيرة
مصادر يمنية: مقتل وإصابة عدد من المسلحين المتعاونين مع العدوان بنيران قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير ونجران
عضو في المجلس السياسي الأعلى في اليمن: شعار المهرولين نحو التطبيع "الازدهار مقابل السلام" يحتاجه تفكيرهم لإيقاف العدوان
محمد علي الحوثي: الجمهورية اليمنية حاضرة للجلوس مع الدول المؤثرة على طاولة مستديرة للنقاش الجاد من أجل السلام العادل
الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور السودان الأحد للقاء رئيس المجلس العسكري وقيادات المعارضة
كينيا: مقتل 10 ضباط من الشرطة الكينية إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال
شركة الإتصالات الصينية "هواوي" تعلن أنها بصدد إطلاق نظام تشغيل للهواتف خاص بها بديل عن نظام التشغيل الأمريكي "أندرويد"
انفجاران قويان في العاصمة الصومالية مقديشو
منذ 1 ساعة
15 June، 2019
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