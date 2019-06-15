الشيخ دعموش: حماية الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود أولويتنا

اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، خلال احتفال تأبيني في بلدة أنصارية الجنوبية أن “الحزب عندما يرفض بعض بنود الموازنة وبخاصة البنود التي يراد من خلالها تمرير ضرائب تطال الفئات الشعبية، إنما يرفض ذلك انطلاقا من رؤية وثوابت وأولويات لدينا نستند اليها في النقاشات الجارية للموازنة، فنحن في الوقت الذي نحرص فيه على معالجة الأزمة المالية وتخفيض العجز وتحسين موارد الدولة المالية، لدينا أولويات لا يمكن أن نحيد عنها، وأولها حماية الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود، وعدم فرض ضرائب جديدة تضيف أعباء جديدة على المواطنين”.

ولفت الى ان “حزب الله يبذل من خلال نوابه جهدا كبيرا لاسقاط الضرائب التي تطال الفئات الفقيرة، ويسعى بالتعاون مع بقية الكتل النيابية لعدم تمرير البنود المتضمنة ضرائب عامة في الموازنة، الحزب ماض في مشروع مكافحة الفساد والحد من الهدر ولن يتراجع عنه وسيستمر فيه على الرغم من الصعوبات والعقبات، وهو إنما أجل بعض الملفات لانشغاله بمناقشة بنود الموازنة، وبعد الانتهاء من الموازنة سيستكمل فتح الملفات المتعلقة بالفساد”.

واشار الشيخ دعموش الى انه “مع الإصرار والمتابعة الجدية والمسؤولة والحكيمة لملف الفساد، يمكننا أن نحقق نتائج رغم العقبات، لكن الامر يحتاج الى صبر ووقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام