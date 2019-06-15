العميد وحيدي: قادرون على تصنيع منظومة صاروخية أقوى من “أس 300”

أعلن وزير الدفاع الايراني السابق العميد أحمد وحيدي أن ايران قادرة من الناحية التقنية على تصنيع منظومة صاروخية للدفاع الجوي أقوى بمراحل من “اس 300” الروسية. وقال العميد وحيدي، في حوار خاص اجرته معه وكالة أنباء “فارس”، “إنه حينما كنا نريد شراء منظومة “أس 300” من روسيا، لم يزودنا الروس بها في ذلك الحين، وبناء عليه فقد امرنا قائد الثورة الاسلامية بجملة واحدة هي “اصنعوها بانفسكم” وكانت تلك العبارة هي الانطلاقة في وزارة الدفاع.”

كذلك، أشار العميد وحيدي الى أنه “سيتم قريباً تدشين طائرة تدريب عسكرية جديدة من قبل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية”، موضحاً أن هذا الأمر “تحقق بناءً على طلب من سماحة القائد ومتابعته الحثيثة”.

المصدر: وكالة أنباء فارس