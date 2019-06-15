السيد صفي الدين من بنت جبيل: ما يهمنا أن يبقى بلدنا معافى وموحدا وان ننقذ اقتصادنا

حذر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين بعض اللبنانيين من الوقوف الى جانب الولايات المتحدة الاميركية في معركتها ضد محور المقاومة.

وخلال رعايته حفل إطلاق الأنشطة الصيفية للعام 2019 في بنت جبيل، وصف السيد صفي الدين الحرب التي تقودها واشنطن ومعها الكيان الصهيوني وآل سعود بأنها حرب خبيثة ووحشية، مؤكداً أنَّ الشعوب المقاوِمة ستحوِّلُ صفقةَ القرن إلى صفعة القرن على جبين الادارة الاميركية.

وشدد على “ضرورة الوقوف في وجه كل ما تفعله أميركا وترامب ومعهم آل سعود وكل هذه الأدوات الشرسة والخبيثة والوحشية والظالمة والعدوانية، ولا سيما أننا نعتمد على ربنا وشعبنا، وبالتالي كما صمدنا وانتصرنا في ما مضى، سنصمد وننتصر في هذه المواجهة”.

أضاف: “ما يهمنا أن يبقى بلدنا معافى وسليما وقويا وموحدا، وأن يتمكن اللبنانيون من إنقاذ اقتصادهم وأوضاعهم الاجتماعية الحرجة والصعبة، وإذا كان هناك من يتوقع وينتظر من بعض اللبنانيين أن تنتج المتغيرات التي ستحصل في المنطقة جراء الهجمة الأميركية الظالمة والشرسة والخبيثة ومعها آل سعود وإسرائيل على محور المقاومة، نتائج يحلمون بها، فهم مخطئون من جديد.”

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام