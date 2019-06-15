المجموعات الإرهابية تستهدف بالقذائف الصاروخية بلدتي الشيخ حديد والجلمة في ريف حماه الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 15 2019 - 15:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
القيادي في حماس خليل الحية: مسؤولونا بحثوا مع منسق الأمم المتحدة ملادينوف تنفيذ تفاهمات التهدئة
الحية: الحركة لن تقبل التراجع عن تنفيذ التفاهمات التي تمَّت تحت سيف مسيرات العودة
المجلس الثوري لحركة "فتح": نرفض بتاتا مؤتمر البحرين الاقتصادي المخصص لاطلاق المرحلة الاولى لصفقة القرن
انعقاد القمة الخامسة لمجموعة "التفاعل واجراءات بناء الثقة" في العاصمة الطاجيكية
الرئيس روحاني خلال القمة: السياسات العدائية التي تنتهجها اميركا تجر المنطقة للتوتر يوما بعد اخر
الرئيس روحاني: ايران اثبتت ان التعاون الاقليمي يساعد على الاستقرار في المنطقة
بوتين: انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو سبب التوتر الحاصل
بوتين: حل الازمة حول الاتفاق النووي الايراني يكمن في الاستمرار في تنفيذ الاتفاق
ترامب: نريد ان نعيد الايرانيين لطاولة التفاوض وانا مستعد عندما يكونوا مستعدين ولست على عجلة
الجبير: لا نريد الحرب مع ايران وسنتواصل مع واشنطن حول الخطوة التي يجب اتخاذها
خلية الاعلام الامني العراقي: سقوط قذائف على قاعدة بلد الجوية الاميركية شمال بغداد
محمد علي الحوثي: حاضرون للتفاوض مع الدول المؤثرة للنقاش الجاد من اجل السلام العادل
عملية اغارة للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع العدوان في نجران تحقق اصابات مباشرة
قصف مدفعي وبالهاون للعدوان في الحديدة باتجاه منشآت تجارية وسياحية
السيد صفي الدين: الشعوب المقاومة ستحول صفقة القرن الى صفعة القرن على الجبين الاسود لواشنطن
باسيل: هناك قوى دولية مستفيدة من عدم عودة النازحين وهذه مؤامرة على لبنان
وزير الدفاع اللبناني "لسبوتنيك": لن نتنازل عن اي جزء من حدودنا سواء في البر او البحر
بوتين يؤكد على ضرورة عودة اللاجئين السوريين وتنشيط عمل اللجنة الدستورية
تركيا تعترض على اسماء 6 مرشحين للجنة صياغة دستور سوريا
وزير الخارجية التركي مولود أوغلو: تركيا لن تتراجع إطلاقا عن امتلاك منظومة"إس- اربعمئة" الدفاعية الروسية
الفالح: نسعى لتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل
جونسون يتعهد باتمام انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي في 31 اكتوبر
تظاهرات واضرابات ضد تعديل نظام التقاعد في البرازيل
رئيسة حكومة هونغ كونغ تعلن تعليق مشروع قانون" تسليم مطلوبين للصين "
المجموعات الإرهابية تستهدف بالقذائف الصاروخية بلدتي الشيخ حديد والجلمة في ريف حماه الشمالي الغربي
منذ 18 mins
15 June، 2019
التعليقات
ذات صلة
الشيخ دعموش: حماية الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود أولويتنا
مقتل 10 ضباط من الشرطة الكينية إثر انفجار قنبلة بالقرب من الحدود مع الصومال
السيد صفي الدين من بنت جبيل: ما يهمنا أن يبقى بلدنا معافى وموحدا وان ننقذ اقتصادنا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}