المجموعات الإرهابية تستهدف بالقذائف الصاروخية بلدتي الشيخ حديد والجلمة في ريف حماه الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 15:10

المجموعات الإرهابية تستهدف بالقذائف الصاروخية بلدتي الشيخ حديد والجلمة في ريف حماه الشمالي الغربي

منذ 18 mins 15 June، 2019
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