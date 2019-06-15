وزارة الدفاع الروسية :عودة 1491 لاجئاً سورياً إلى بلادهم خلال الـ 24 الساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 15:10

وزارة الدفاع الروسية :عودة 1491 لاجئاً سورياً إلى بلادهم خلال الـ 24 الساعة الماضية

منذ 20 mins 15 June، 2019
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