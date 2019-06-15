الولايات المتحدة تمدد إعفاء العراق لمدة 90 يوماً من العقوبات على الكهرباء التي يشتريها من إيران (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 15 2019 - 15:10

الولايات المتحدة تمدد إعفاء العراق لمدة 90 يوماً من العقوبات على الكهرباء التي يشتريها من إيران (يونيوز)

منذ 21 mins 15 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة