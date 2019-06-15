اجتماع تحضيري للعسكريين المتقاعدين في القليعات العكارية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 15:10

اجتماع تحضيري للعسكريين المتقاعدين في القليعات العكارية

منذ 35 mins 15 June، 2019
اجتماع تحضيري للعسكريين المتقاعدين في القليعات العكارية
لبنان

عقد اجتماع تحضيري للعسكريين المتقاعدين في منطقة سهل عكار الممتد من بلدة العبدة حتى بلدة العبودية، في قاعة مسجد بلدة القليعات عكار، حضره العمداء انطوان خلف، جورج نادر وبسام خوري، الرائد عمر فرحات، النقيب محمد راغب، وحشد من الرتباء والافراد.

بداية النشيد الوطني، ودقيقة صمت عن أرواح الشهداء، بعدها كلمة ترحيبية بالحضور ألقاها المؤهل اول محمد حمود، ثم تناوب على الكلام كل من نادر، خلف، خوري وفرحات، مشددين على “التنظيم والجهوزية التامة وذلك استكمالا للقاءات في كافة بلدات عكار التي تعتبر خزان الجيش”.

وتخلل الإجتماع مداخلات واستفسارات للعسكريين المتقاعدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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