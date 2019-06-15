أطعمة قد تكون سامة: احذرها

على الرغم من وجود الكثير من الأطعمة الصحية، إلا أن بعض أجزاء هذه النباتات قد يكون سامًا في حال تناوله، لذا يجب تجنبها، إليك أهمها:

1- بذور الكرز: والمقصود هنا هي تلك البذور الصلبة التي تتوسط حبة الكرز. هذه البذور غنية بمادة معينة تدعى بالسيانيد (Cyanide) وهي سامة في حال تناولها بكميات كبيرة. هذا يعني أن ابتلاع هذه البذور عن طريق الخطأ لن يسبب في إصابتك بالتسمم، إذ يكون بمقدورها الخروج من الجسم.

في المقابل تكمن الخطورة في هرس هذه البذور وتناولها مهروسة، فيجب الحذر من ذلك.

2- بذور التفاح: تمامًا كبذور الكرز، تحتوي بذور التفاح على نفس المادة السامة، لكن هناك طبقة تحمي جسم الإنسان منها في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ. في بعض الحالات قد يسبب هرس بذور التفاح وابتلاعها عن طريق الخطأ الإصابة بالتسمم، والذي يترافق مع الأعراض التالية:

-تسارع عملية التنفس

-نوبة من الهلع.

اطلب المساعدة الطبية فورًا في هذه الحالة.

3- جوزة الطيب: على الرغم من أن جوزة الطيب تضيف نكهة لذيذة عند إضافتها للطعام بكميات محددة وقليلة. تكمن خطورة جوزة الطيب بتناولها دون إضافتها إلى الطعام، فقد تحدث بعض المشاكل في أجهزة جسم الإنسان وتكون سامة بسبب وجود مادة مريستيسين ” Myristicin”.

يسبب تناول جوزة الطيب بهذا الشكل ظهور بعض الأعراض المختلفة، أهمها:

-الهلوسة

-الإرتباك

-نعاس

-دوخة.

4- حبوب البقوليات النيئة: وبالتحديد حبوب البقوليات حمراء اللون والتي تكون على شكل الكلية. تحتوي هذه الحبوب على مستويات مرتفعة جدًا من مادة الليستين Lectins، وهي سامة. قد يسبب تناولها ظهور أعراض مزعجة مثل ألم شديد في المعدة، القيء والإسهال.

تناول هذه البقوليات ولو بكميات قليلة جدًا قد يسبب الأعراض سابقة الذكر، لذا من الضروري طهي أو سلقها قبل تناولها.

5- اللوز المر: يحتوي اللوز بجميع أنواعه على مادة معينة تسمى (amygdalin)، والتي تتحول إلى السيانيد عند تناولها، لكن اللوز المر يحتوي على نسبة عالية من هذه المادة. من الامن تناول اللوز الحلو، لكن من الضروري التأكد من أن اللوز المر قد تمت معالجته قبل تناوله، وإلا قد يسبب بعض الاعراض التالية:

-تشنجات في منطقة البطن

-الغثيان

-الإسهال.

6- أطعمة قد تكون سامة: هناك بعض الأطعمة الأخرى التي من الممكن أن تكون سامة، والتي تشمل:

-فاكهة النجمة

-بعض أنواع الفطريات

-الكاجو النيء

-قشور وبذور المانجو.

المصدر: ويب طب