ترجمة السيد علي خامنئي لکتاب سيد قطب “في ظلال القرآن” طرحت في الاسواق

طرحت في الاسواق ترجمة آية الله السيد علي الخامنئي لکتاب سيد قطب “في ظلال القرآن” باللغة الفارسية ونشرته مؤسسة الثورة الاسلامية للثقافة والابحاث.

وبدأ الامام بترجمة هذا الكتاب في عام 1969 على عهد النظام الملكي البائد وكان عمره آنذاك 30 عاما وترجم بعض اجزاء الكتاب اثناء السجن وبعد الانتهاء من الجزء الاول من ترجمة الكتاب بلغت اسماعه أن الاستاذ الدكتور المرحوم احمد آرام يقوم بترجمة الكتاب لذلك توقف عن مواصلة الترجمة.

وتتسم ترجمة الكتاب بالاتقان والروعة وذات أسلوب خاص بالمترجم، وهو ما أضاف جمالية إلى الكتاب. وفي بعض الحالات تم إدراج حواشي الى بعض مواضيع الكتاب مع توقيع المترجم ، وهو إما تفسير لنص المؤلف أو نقده.

وكان سيد قطب (1906- 1966 م) وأخوه محمد من المفكرين الاسلاميين في مصر ودرس في اميركا ولاحظ مشاكلها الاجتماعية والسياسية وكذلك البلدان الغربية الاخرى واصبح ناقدا جادا للغرب كما اتخذ موقفا مماثلا ازاء الماركسية وصدر بحقه حكم الاعدام بتهمة التآمر للاطاحة بالنظام.

المصدر: وكالة انباء فارس