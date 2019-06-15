كرامي: الفوز بنقابة اطباء الشمال يقابلها مسؤوليات تقع على عاتق النقيب

اعتبر رئيس تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ خلال لقائه وفداً من ​الحزب الشيوعي​ يترأسه مسؤول الحزب في ​الشمال​ الياس غصن ونقيب الاطباء الفائز سليم ابي صالح بحضور اعضاء من قطاع الاطباء في تيار الكرامة أن “الفوز بنقابة اطباء الشمال يقابله مسؤوليات وواجبات تقع على عاتق النقيب”، مضيفا: “نحن لا ندخل ​السياسة​ الى ​العمل النقابي​، والمطلوب من النقيب ابي صالح كثير، ونحن سنكون الى جانبه والى جانب مجلس النقابة في كل ما يخدم المدينة واطباء المدينة”.

وكانت كلمة للنقيب ابي صالح اهدى خلالها هذا الفوز لكرامي، شاكراً له دعمه الكامل في المعركة النقابية، واضعاً نفسه في خدمة النقابيين والاطباء في الشمال من كل ​الطوائف​ ومن كل التيارات، واعداً بالعمل على تطوير النقابة لما فيه مصلحة المدينة وأهلها.

المصدر: وكالات