قتيلة وجريح في إنقلاب سيارة رباعية الدفع عن جسر يسوع الملك

انحرفت سيارة رباعية الدفع نوع نيسان “باثفندر”، يقودها رازميك رامي نزاريان وإلى جانبه الشابة ريتا خليل قزي مواليد العام 1998، صباح اليوم على جسر يسوع الملك ما ادى إلى سقوطها وتحطم السيارة، حيث اصيب السائق بجروح ووفاة قزي على الفور.

وسارعت عناصر الصليب الأحمر الى المكان، حيث عملت على نقل الجثة والجريح إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية، وسهلت عناصر مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي حركة السير بسبب الزحمة على مسلكي الأوتوستراد، كما تولت عناصر من الشرطة العسكرية التحقيق بأسباب الحادث.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام