وزير الدفاع اللبناني لـ”سبوتنيك”: لن نتخلى عن أيّ جزء من حدودنا سواء في البر أو البحر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 11:29
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انعقاد القمة الخامسة لمجموعة "التفاعل واجراءات بناء الثقة" في العاصمة الطاجكية
الرئيس روحاني خلال القمة: السياسات العدائية التي تنتهجها اميركا تجر المنطقة للتوتر يوما بعد اخر
الرئيس روحاني: ايران اثبتت ان التعاون الاقليمي يساعد على الاستقرار في المنطقة
بوتين: انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو سبب التوتر الحاصل
بوتين: حل الازمة حول الاتفاق النووي الايراني يكمن في الاستمرار في تنفيذ الاتفاق
ترامب: نريد ان نعيد الايرانيين لطاولة التفاوض وانا مستعد عندما يكونوا مستعدين ولست على عجلة
الجبير: لا نريد الحرب مع ايران وسنتواصل مع واشنطن حول الخطوة التي يجب الاخذ بها
خلية الاعلام الامني العراقي: سقوط قذائف على قاعدة بلد الجوية الاميركية شمال بغداد
محمد علي الحوثي: حاضرون للتفاوض مع الدول المؤثرة للنقاش الجاد من اجل السلام العادل
وزير الدفاع اللبناني لـ”سبوتنيك”: لن نتخلى عن أيّ جزء من حدودنا سواء في البر أو البحر
منذ 20 mins
15 June، 2019
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