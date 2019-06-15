أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 15-06-2019

النهار

رحلة شاقة للتعيينات مع معالم معارك المحاصصات

الاخبار

وزارة المال لم تنشر النتائج المالية لعام 2018: عجز الخزينة 6.3 مليارات دولار!

اللواء

التعيينات تقتحم نقاشات الموازنة: الخلافات تظهر في الساحة المسيحية

البنك الدولي يستعجل مجلس النواب.. والانقسام الجامعي يهدّد المطالب والمكاسب!

الجمهورية

ساترفيلد يحسم الترسيم الإثنين .. وحرارة المنطقة ترتفع .. ولبنان يخشى التداعيات

الديار

مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية… العجز سيتخطّى مشروع الحكومة

«التشريح» الذي تقوم به لجنة المال والموازنة مُخالف للمنطق

صعوبات تواجه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء … وملفات خلافية إلى مزيد من التأزيم

البناء

قمة شنغهاي تتحول منصة تعاون إيراني روسي صيني هندي لمواجهة السياسات الأميركية

سباق ما قبل قمة العشرين بين عوامل التصعيد ومشاريع التسويات في الخليج

الحكومة في مواجهة أزمة التعيينات… والمجلس النيابي أمام مأزق الموازنة

المصدر: صحف