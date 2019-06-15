مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ستزور فنزويلا

تزور مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه فنزويلا من 19 الى 21 حزيران/يونيو حيث ستلتقي الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو كما أعلن مكتبها الجمعة.

وستلتقي رئيسة تشيلي السابقة باشليه أيضا “ضحايا التجاوزات وانتهاكات حقوق الانسان وكذلك أقربائهم”، بحسب بيان للمفوضية السامية.

وستجتمع باشليه ايضا مع سياسيين آخرين ومجموعات من المجتمع المدني.

ففي آذار/مارس الفائت. اتهمت مادورو “بتقليص المجال الديموقراطي”، لكنها انتقدت أيضا العقوبات الأميركية المفروضة على نظام مادورو، إذ حذرت من أنها تفاقم الازمة وتضر على الأرجح بـ”الحقوق الأساسية للمواطنين”.

وفر أكثر من 3.3 ملايين شخص من الأوضاع في فنزويلا منذ بداية الأزمة في العام 2016، إذ يعاني البلد من نقص حاد في السلع الاساسية من الغذاءإلى الدواء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية