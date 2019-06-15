وهاب: صفقة القرن لن تمر دون موافقة الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 00:21
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إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص الإحتلال وقنابل الغاز خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود غزة
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار: نجدد تمسكنا بمطلب إنهاء الحصار ورفع كل أشكال المعاناة عن شعبنا
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار: نعلن دعمنا وإسنادنا لموقف الأسرى في سجون الاحتلال
الصحة الفلسطينية: 306 شهداء و17500 إصابة مختلفة برصاص العدو خلال مسيرات العودة شرق غزة منذ 30 آذار 2018
وزير خارجية المانيا: الفيديو الامريكي حول ناقلتي نفط عمان لا يكفي لاستنتاج قاطع حول المسؤول عنه
الخارجية الروسية: موسكو تدعو الى عدم القاء اللوم على اي أحد بسبب الحادث الذي وقع في خليج عمان حتى انتهاء التحقيق
بيان قادة منظمة شنغهاي للتعاون يدعو الاطراف المعنية الى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنووي الإيراني
بيان قادة منظمة شنغهاي: الحوار على أساس الحفاظ على سيادة سوريا هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة فيها
وزير الخارجية الايراني: الإجراءات الامريكية بما فيها الارهاب الاقتصادي ضد ايران هي الدليل على زعزعة الامن في منطقتنا
الاخبارية السورية: التنظيمات الارهابية تعتدي على قرية شيرز ومحيط مدينة محردة بريف حماة الشمالي الغربي
أ ف ب: سريلانكا تتسلم 5 مطلوبين من السعودية لارتباطهم باعتداءات عيد الفصح
الإنتربول يعلن عن توقيف مشتبه به رئيسي في هجمات 21 نيسان/ابريل في سريلانكا
مجلس الدولة البلجيكي يلغي رخص تصدير الأسلحة للسعودية
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: واشنطن لم تلتزم بوعودها حول منبج وهذا لا يعني ان تركيا سحبت يدها من هناك
وهاب: صفقة القرن لن تمر دون موافقة الفلسطيني
منذ 1 ساعة
14 June، 2019
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