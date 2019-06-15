وهاب: الامام الخامنئي إحتقر ترامب الى درجة أنه لا يستحق استلام رسائل من الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 00:21

وهاب: الامام الخامنئي إحتقر ترامب الى درجة أنه لا يستحق استلام رسائل من الأميركي

منذ 2 ساعة 14 June، 2019
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