وئام وهاب لقناة المنار: أتمنى أن يتأثر كل العرب وأن يأخذوا جرعة من الكرامة التي تعاطى بها الامام الخامنئي من قرار ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2019 - 00:21

وئام وهاب لقناة المنار: أتمنى أن يتأثر كل العرب وأن يأخذوا جرعة من الكرامة التي تعاطى بها الامام الخامنئي من قرار ترامب

منذ 2 ساعة 14 June، 2019
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