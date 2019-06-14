مسيرات العودة.. 34 اصابة بينهم مسعفون برصاص الاحتلال قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 21:18

مسيرات العودة.. 34 اصابة بينهم مسعفون برصاص الاحتلال قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة

منذ 1 ساعة 14 June، 2019
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