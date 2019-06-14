الأشغال الشاقة لمجموعة خاضت معركة مع الجيش اللبناني في بحنين المنية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 19:47

الأشغال الشاقة لمجموعة خاضت معركة مع الجيش اللبناني في بحنين المنية

منذ 1 ساعة 14 June، 2019
المحكمة العسكرية
لبنان

قضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله بإنزال الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الموقوف إبراهيم الصغير، والأشغال الشاقة مدة 15 سنة بحق الموقوف أيمن محيش، والأشغال الشاقة مدة سبع سنوات للموقوف عمر بريص، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتغريم كل منهم مبلغ مليون ليرة لبنانية، وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
ودانت المحكمة هؤلاء بجرائم “الانتماء الى مجموعات إرهابية مسلحة والمشاركة في المعركة التي وقعت في منطقة بحنين – المنية، خلال تشرين الأول 2014، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى للجيش اللبناني وتضرر آليات عسكرية، وحملت طابع اجتياح لمحلة بحنين، ومقاومة القوة العامة المتمثلة بالجيش اللبناني والحض على قتل عناصره، وأقدم محيش على ترؤس هذه المجموعات التي تتبع للشيخ خالد حبلص وعلى خطف عسكريين كانوا بزيهم العسكري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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