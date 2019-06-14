روسيا دعت الى عدم استخلاص نتائج متسرعة بشأن الهجوم في بحر عمان

دعت روسيا، اليوم، الى “ضبط النفس” و”عدم استخلاص نتائج متسرعة” بعد الهجمات على ناقلتي نفط في بحر عمان، والتي اتهمت واشنطن ايران بالوقوف وراءها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “ندين بشدة هذه الهجمات، بغض النظر عن المسؤول عنها. لكن من الضروري الامتناع عن استخلاص نتائج متسرعة”.

وتابعت “من غير المقبول اتهام أي جهة بأنها على علاقة بهذا الحادث حتى يتم الانتهاء من تحقيق دولي شامل وحيادي”، مشيرة الى “القلق” حيال التوتر في بحر عمان.

وأضافت: “نشهد تصعيدا مصطنعا للتوتر، مرده، إلى حد كبير، سياسات الولايات المتحدة التي ترتاب بايران”، ودعت جميع الأطراف إلى “ضبط النفس”.

واتهمت الولايات المتحدة إيران مباشرة بالوقوف وراء الهجمات التي لم تعلن اي جهة المسؤولية عنها،وترفض طهران هذه الاتهامات وتندد، في المقابل، بعملية “تخريب ديبلوماسي” تقودها واشنطن.

المصدر: كالات