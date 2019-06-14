سلسلة اخبار محلية متفرقة

وزعَ حَراك العسكريينَ المتقاعدينَ مذكِرةً مطلبيةً على النوابِ لالغاءِ بعضِ موادِ مشروعِ الموازنةِ التي وصفَها الحَراكُ بالظالمةِ جداً بحقِ هذهِ المؤسساتِ وبحقِ عسكرييها في الخدمةِ الفعليةِ والتقاعد.

المذكِرَةُ دعت لإلغاءِ المادتينِ 22 و48 من مشروعِ الموازنةِ المتعلقتينِ باستحداثِ ضريبةِ دخلٍ على رواتبِ العسكريينَ المتقاعدينَ على اعتبارِ أن المحسوماتِ وفوائدَها هي مُلكٌ حصريٌ للمتقاعدِ نفسِه . كما طالبَ المتقاعدونَ بسَحبِ كلِ الموادِ المتعلقةِ بالعسكريينَ المتقاعدينَ واحالتِها الى لَجنةٍ على مستوى وِزارتَيِ الدفاعِ والداخليةِ والبلدياتِ لاعادةِ دراستها. على اَن يَشمَلَ عملُ اللجنةِ بالحدِ الادنى اعادةَ العسكريينَ الى كَنَفِ المؤسساتِ العسكريةِ الام، والحقَ باعادةِ النظرِ في كلِ الموادِ التي سبَقَ وَضَرَبَت حقوقَ العسكريينَ في قانونِ السلسلة.

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أعلنَ وزير المال النائب علي حسن خليل عبرَ حِسابِهِ على “تويتر” “عن تحويلِ مخصصاتِ المتعاقدينَ في وزارةِ التربيةِ عن الفصلِ الثاني ورواتبِ أساتذةِ التعليمِ الثانوي المتخرجينَ من كليةِ التربية عن الشهرينِ المتَبقِيَين”.

وأضاف “تمَ صرفُ الجزءِ الأكبرِ من مستحقاتِ المستشفياتِ الخاصة عن كاملِ العامِ 2018 على أن يُستكملَ الجزءُ المتبقي خلالَ الأسبوعينِ المقبلين”.

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دعا تجمعُ مزارعي الجَنوب الاجهزةَ الامنيةَ لا سيما الجماركَ لِمكافحةِ تهريبِ الانتاجِ الزراعي الاجنبي الى الاسواقِ اللبنانية، والذي ينافِسُ الإنتاجَ الوطنيَ بشكلٍ غيرِ مشروع، ما يتسبَبُ بخسائرَ فادحةٍ تَلحقُ بالمزارعينَ الذين يعانونَ من كُلفةِ الانتاجِ وتَدني الاسعار.

ودعا التجمع الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتوقيف المهرب ومصادرة آليته وإحالته الى القضاء، والعمل على مصادرة الكميات الموجودة في الأسواق وبشكل علني على الملأ، لأن المزارع اللبناني لم يعد يتحمل المزيد من الخسائر”.

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أوقفت دورية تابعة لفصيلة درك مشمش مخفر برقايل شاحنة بيك أب محملة بالنفايات، خلال محاولة سائقها تفريغ الحمولة بقطعة أرض في محيط شركة كهرباء في نهر البارد. وعلى الفور عمدت القوى الأمنية المختصة لتحويل الموقوف الى القضاء المختص للتحقيق ومعرفة مصدر النفايات .

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إعتصم عدد من أفراد الكادر الطبي وذوي الطبيب محمد علي عبدالله الذي أوقف من قبل الأمن العام لتشابه في الأسماء خلال مغادرته مطار بيروت بيروت الدولي. وطالب المعتصمون القضاء بإخلاء سبيل الطبيب الذي يستمر توقيفه نتيجة ترتيبات إدارية متعلقة بالقضاء.

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كتل هوائية رطبة وباردة نسبياً تتمركز في طبقات الجو العليا تؤدي الى طقس متقلب للأيام المقبلة. وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً السبت غائماً جزئياً مع احتمال هطول أمطار رعدية محلية شمالاً وبقاعاً يتوقع أن تكون غزيرة فيما تبقى درجات الحرارة على حالها.

المصدر: قناة المنار