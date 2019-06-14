الإعلام العبري: اندلاع حرائق في محيط كيبوتس ناحل عوز والمجلس الإقليمي شعار هنيغف وتجمع كفار عزة بفعل البالونات التي تطلق من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 18:15

الإعلام العبري: اندلاع حرائق في محيط كيبوتس ناحل عوز والمجلس الإقليمي شعار هنيغف وتجمع كفار عزة بفعل البالونات التي تطلق من غزة

منذ 42 mins 14 June، 2019
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