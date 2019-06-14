3 إصابات على حدود غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 18:15

3 إصابات على حدود غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

منذ 43 mins 14 June، 2019
أخبار موقع المنار

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