القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: نحذر الاحتلال من المراوغة والتهرب في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 18:16

القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: نحذر الاحتلال من المراوغة والتهرب في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار

منذ 45 mins 14 June، 2019
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