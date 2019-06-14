ترامب يتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات على ناقلات النفط في الخليج

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مباشرة بالوقف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في مياه الخليج أمس الخميس.

وقال ترامب اليوم الجمعة في لقاء مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية “إيران هي من فعلتها”، مضيفا “الأدلة التي لدينا عليها بصمات الحرس الثوري الإيراني”.

وحذر ترامب إيران من إغلاق مضيق هرمز، وقال “إن حدث ذلك فلن يبقي مغلقا لوقت طويل”.

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بشكل قاطع المزاعم الأميركية الذي “لا أساس لها” بشأن الهجمات على ناقلتي نفط.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية