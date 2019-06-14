وزير الخارجية الألماني: الفيديو الأمريكي الخاص بهجوم الناقلتين بخليج عمان لا يكفي للوصول لاستنتاج قاطع بشأن المسؤول عنه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2019 - 16:45

وزير الخارجية الألماني: الفيديو الأمريكي الخاص بهجوم الناقلتين بخليج عمان لا يكفي للوصول لاستنتاج قاطع بشأن المسؤول عنه

منذ 17 mins 14 June، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة