وزير الخارجية الألماني: الفيديو الأمريكي الخاص بهجوم الناقلتين بخليج عمان لا يكفي للوصول لاستنتاج قاطع بشأن المسؤول عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 16:45
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وزير الخارجية الألماني: الفيديو الأمريكي الخاص بهجوم الناقلتين بخليج عمان لا يكفي للوصول لاستنتاج قاطع بشأن المسؤول عنه
منذ 17 mins
14 June، 2019
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