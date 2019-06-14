رسالة من محمود عباس الى عون

تسلَّمَ رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون رسالةً من الرئيسِ الفِلَسطيني محمود عباس تناولَت الموقفَ الفلسطيني من التطوراتِ الاخيرةِ المتصلةِ بالقضيةِ الفِلَسطينية “والتي تُهددُ مستقبلَ النظامِ الدولي.

ونقلَ عضوُ اللَجنةِ المركزية لحركةِ فتح والمشرفُ العامُّ على الساحةِ اللبنانية الوزير عزام الاحمد الرسالةَ للرئيسِ العماد ميشال عون الذي ردَ برسالةٍ جوابيةٍ الى عباس ضَمَّنَها موقفَ لبنانَ من التطوراتِ الراهنةِ لاسيما تلكَ المتعلقةِ بالقضيةِ الفلسطينية، والتقى عونُ بطريرك انطاكية وسائرِ المشرق للرومِ الملكيينَ الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي الذي طالبَ بحِصَةِ طائفتهِ في الوظائفِ العامة، كما استقبلَ سفيرةَ لبنانَ في الغابون ألين يونس، ووفداً من مجلسِ بلديةِ كفرذبيان.

المصدر: قناة المنار