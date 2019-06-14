وزارة الصحة :تجميد استبدال الطبيب وسام حبشي بالطبيب جوني ابراهيم بانتظار قرار القضاء وجلاء الملابسات

أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة، بيانا عن مستجدات قضية استبدال رئيس طبابة قضاء المتن وسام حبشي بالطبيب جوني ابراهيم حيث قرر وزير الصحة جميل جبق تجميد الاستبدال بانتظار قرار القضاء وجلاء الملابسات.

وجاء في البيان:”تعليقا وتوضيحا لما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام من اعفاء طبيب قضاء المتن وسام حبشي واستبداله بزميله جوني ابراهيم ، والتزاما بالضوابط الوظيفية والمسلكية ، والقوانين مرعية الاجراء يهمنا توضيح التالي” :

اولا : ان قرار الاعفاء والاستبدال خضع لتقييم لجنة مختصة بالمناقلات الوظيفية .

ثانيا : فور شيوع اخبار تفيد بملاحظات مسلكية معينة حول الطبيب جوني ابراهيم ، تم متابعة الامر مع الدوائر المعنية ومع القضاء .

ثالثا : تم اصدار وتنفيذ قرار اليوم الجمعة بتاريخ 14/06/2019 بتجميد الاستبدال، يلغى القرار السابق الصادر بتاريخ 11/06/2014 ، ريثما يتم التحقيق في صحة الملاحظات والاتهامات من عدمها .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام