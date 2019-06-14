دعوة طلاب الجامعة اللبنانية الى الإعتصام المفتوح الإثنين

دعا رئيس رابطة طلاب لبنان السابق إبراهيم فتفت، في بيان، “طلاب الجامعة اللبنانية والأساتذة وكل من يخاف على مصلحة جامعة الوطن من حملة السلطة المجحفة ضدها، إلى الإعتصام المفتوح في ساحة رياض الصلح إبتداء من الساعة العاشرة من قبل ظهر الإثنين المقبل 17 الحالي، إحتجاجا على ضغط المسؤولين على رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة لفك الإضراب دون العودة عن بند تخفيض ميزانية الجامعة في موازنة العام 2019 ولتلبية كافة مطالب الأساتذة، حماية للجامعة ولمكانتها التربوية والوطنية”.

وشدد فتفت على “إلتزام الطلاب بدعمهم للاساتذة وللجامعة باعتبارها الصرح التربوي الأكبر في لبنان”، متمنيا على الطلاب “المشاركة الكثيفة في الإعتصام واستعدادهم التام لنصب الخيم والإعتصام المفتوح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام