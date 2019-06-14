علماء صور: لثورة ادارية شاملة وكاملة تنتشل الاجيال من مستنقع الفساد

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي المسؤولين ب “اعتماد المواقف التي تحرص على مصلحة لبنان وانجازاته دون اي اعتبار آخر في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة”.

وقال في تصريح: “إن التوترات الامنية التي تشهدها بعض المناطق هي نتيجة الاهمال المزمن الذي عاشته تلك المناطق، ما انتج حالات من الفقر والعوز ادت الى احداث مؤلمة، كما جرى في الايام الماضية، بالاضافة الى حالات الانتحار والقتل والسطو والمخدرات ومختلف الجرائم التي تشهدها مناطق عدة”.

وأكد “ان ما جرى في الامتحانات الرسمية بالامس هو شهادة على سوء الادارة القائم في العديد في القطاعات الرسمية، ما يستدعي ثورة ادارية شاملة وكاملة من اجل انتشال الاجيال الحالية والقادمة من مستنقع الفساد الذي ازهق الارواح والكرامات في لبنان”.

وأشاد ب”موقف الشعب الفلسطيني وفصائله وردة فعله تجاه (كارثة القرن) التي ينوي المشروع الصهيوامريكي الاعلان عنها في البحرين زاعما السعي لحل القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام