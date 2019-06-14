المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: نسعى إلى وقف كامل للعمليات العسكرية في #ليبيا وليس فقط وقف لإطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 15:13
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البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد إيران ووجودها العسكري الكبير في المنطقة يزعزعان الأمن
البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: إيران تحذر من جديد من سياسة الغطرسة والترهيب والتهديد والسلوكيات الأميركية الشريرة
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بيان قادة منظمة شنغهاي للتعاون يدعو الاطراف المعنية الى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنووي الإيراني
بيان قادة منظمة شنغهاي: الحوار على أساس الحفاظ على سيادة سوريا هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة فيها
الرئيس الإيراني خلال لقاء نظيره الصيني: مقاومة إيران والصين للسياسات الأميركية تصب في مصلحة البلدين والعالم
الشيخ روحاني: أميركا انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي وهددت الآخرين للانسحاب منه
الشيخ روحاني: الأفعال الأميركية تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار الشرق الأوسط
الرئيس الصيني: بكين ستعمل على تطوير علاقتها مع طهران بشكل مطرد بغض النظر عن تغير الوضع
الرئيس الروسي: الإنسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وخطة العمل الشاملة التي تبناها مجلس الأمن يزعزع الاستقرار في المنطقة
فلاديمير بوتين: مكافحة الإرهاب من أهم الأولويات وسنواصل دعم سوريا حتى القضاء عليه
سلاح الجو اليمني يشن عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي وتوقف الملاحة في المطار
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: عملياتنا مستمرة باتجاه المطارات والمواقع العسكرية السعودية بصورة متصاعدة
العميد يحيى سريع: ندعو شركات الطيران والمدنيين للابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة
الخارجية العمانية: نتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن
محاكم النظام في البحرين تؤيد أحكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق 7 مواطنين بتهم سياسية
قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان: فض الاعتصام جريمة ضد الشعب تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة
قوى إعلان الحرية والتغيير: لم يتم استيفاء متطلبات استئناف العملية السياسية في السودان
وزير الإقتصاد الفرنسي: وزراء المال الأوروبيون يتفقون على الخطوط العريضة لميزانية لمنطقة اليورو
القضاء الإسباني يمنع إنفصاليا كاتالونيا إنتخب نائبا في البرلمان الأوروبي من قسم اليمين لتولي مهامه كنائب أوروبي
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: نسعى إلى وقف كامل للعمليات العسكرية في #ليبيا وليس فقط وقف لإطلاق النار
منذ 10 mins
14 June، 2019
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