المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: نسعى إلى وقف كامل للعمليات العسكرية في #ليبيا وليس فقط وقف لإطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 15:13

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: نسعى إلى وقف كامل للعمليات العسكرية في #ليبيا وليس فقط وقف لإطلاق النار

منذ 10 mins 14 June، 2019
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