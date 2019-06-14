قوى الحرية والتغيير في السودان تطالب بتحقيق محايد في فض اعتصام القيادة العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 15:12

قوى الحرية والتغيير في السودان تطالب بتحقيق محايد في فض اعتصام القيادة العامة

منذ 50 mins 14 June، 2019
فض الاعتصام في السودان
فض الاعتصام في السودان
السودان - عربي وإقليمي

طالبت قوى الحرية والتغيير في السوادن بإجراء تحقيق محايد في فض اعتصام القيادة العامة لتحقيق العدالة والمحاسبة، مؤكدة أن المجلس العسكري يحاول التقليل من “حجم هذه المجزرة”. وذكر بيان صادر عن قوى الحرية الجمعة إن “المجزرة التي حدثت في جريمة فض الاعتصام شهد عليها الشعب السوداني والعالم بأسره وحصرت نقابة الأطباء السودانيين ولجنة الأطباء المركزية أعداد شهداءها باسماءهم وأسباب وفاتهم، ولا تزال التقارير تترى”.

وأضاف البيان “هذه الدماء السودانية الغالية ليست محلاً للأكاذيب والتضليل والمزايدات السياسية وقد تناقض ما ورد في المؤتمر مع الروايات السابقة للمجلس بشكل صريح وواضح، هذه جريمة ضد الشعب السوداني وتتطلب تحقيقاً محايداً وتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل شفاف ضد مرتكبيها. هذا الموقف المبدئي ليس متعلقاً بالعملية السياسية بل بحرمة وقدسية الدم السوداني والروح الإنسانية وإننا نعيب وندين محاولات المجلس البائسة للتقليل من حجم هذه المجزرة والجريمة الإنسانية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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