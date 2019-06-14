حراك العسكريين المتقاعدين وزع مذكرة مطلبية على النواب لالغاء بعض مواد مشروع الموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 15:12

حراك العسكريين المتقاعدين وزع مذكرة مطلبية على النواب لالغاء بعض مواد مشروع الموازنة

منذ 58 mins 14 June، 2019
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