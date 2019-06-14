العميد يحيى سريع: عملية اليوم بطائرات مسيّرة عطلت الملاحة بمطار أبها الدولي السعودي وأخرجته من الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2019 - 15:12

العميد يحيى سريع: عملية اليوم بطائرات مسيّرة عطلت الملاحة بمطار أبها الدولي السعودي وأخرجته من الخدمة

منذ 1 ساعة 14 June، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة