كرواتيا تواجه كارثة ناتجة عن حظر تجاري على روسيا

أعلن رئيس كرواتي سابق أن بلاده واجهت خسائر اقتصادية “كارثية” بسبب العقوبات ضد روسيا.

وقال ستيبان ميسيتش، رئيس كرواتيا في الفترة 2000 — 2010، في تصريح لصحيفة روسية إن مشاركة كرواتيا في حظر تجاري على روسيا ترتبت عنها عواقب كارثية على الاقتصاد الكرواتي، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 57 مليار دولار في عام 2014 إلى 49 مليار دولار في عام 2015.

وانخفضت الصادرات الكرواتية إلى روسيا من أكثر من 400 مليون دولار قبل تطبيق الحظر التجاري على روسيا إلى 200 مليون دولار تقريبا حاليًا.

ولجأ الغرب إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بعد أن وافقت موسكو على إعادة الهوية الروسية إلى شبه جزيرة القرم امتثالا لرغبة أهالي القرم. وفي رد فعل منها وضعت روسيا قيودا على الاستيراد من الدول المشاركة في الحظر التجاري عليها.

المصدر: سبوتنيك