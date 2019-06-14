وزير الدفاع استقبل المنسق الخاص للامم المتحدة وتمَّ البحث في موضوع “ترسيم الحدود البحرية والبرية” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 15:13

وزير الدفاع استقبل المنسق الخاص للامم المتحدة وتمَّ البحث في موضوع “ترسيم الحدود البحرية والبرية”

منذ 2 ساعة 14 June، 2019
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